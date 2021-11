A Bagheria inaugurata la prima "Endopank", la panchina gialla per la sensibilizzazione sull'endometriosi

Inaugurata ieri a Bagheria la prima "Endopank", la panchina gialla, per la sensibilizzazione sull'endometriosi istallata in Sicilia. Ideata dall'associazione: " La voce di una è la voce di tutte", promotrice dell'iniziativa che ha già visto l'istallazione di altre "Endopank" in altre città italiane.

All'iniziativa organizzata da Elisabetta Lo Cicero, tutor dell'associazione " La voce di una è la voce di tutte", era presente il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, il consigliere comunale Antonella Insinga, il professor Antonio Maiorana dirigente medico e responsabile dell' ambulatorio per la diagnosi e cura dell'endometriosi al Civico di Palermo, il dottor Domenico Incandela specialista in ginecologia e ostetricia e fisiopatologia della riproduzione del Civico. La "Endopank", panchina gialla, è stata installata davanti l'ingresso della scuola elementare Cirincione.

Scopo dell'iniziativa ha affermato Elisabetta Lo Cicero, "è parlare di questa patologia che risulta quasi sconosciuta sia alle donne che anche ai loro medici". "L'amministrazione comunale è felice di sposare questo progetto ed auspica che questo percorso continui nel tempo e che si arrivi all'obiettivo primario di diffusione e sensibilizzazione a questa patologia quasi sconosciuta" ha dichiarato il sindaco Tripoli.