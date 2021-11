"Sediamoci sul giallo": iniziativa per sensibilizzare alla conoscenza dell’endometriosi

L'associazione "La Voce di Una è la voce di tutte Odv" organizza con il patrocinio del Comune di Bagheria l'inaugurazione e la posa della prima panchina gialla per la sensibilizzazione alla conoscenza dell'endometriosi in Sicilia. L'iniziativa si terrà il prossimo 24 novembre alle ore 11,30, in via Diego D'Amico, davanti alla scuola Cirincione.

All'evento prenderanno parte il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, l'assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia,

Emanuele Tornatore, il consigliere comunale, Antonella Insinga. Per l'associazione organizzatrice interverrà Elisabetta Lo Cicero.

Presente inoltre il professore Antonio Maiorana dirigente medico e responsabile dell'ambulatorio per la diagnosi e cura dell'endometriosi presso l'Arnas Civico di Palermo, il dottor Domenico Incandela, specialista in ginecologia e ostetricia e fisiopatologia della riproduzione, presso l'Arnas Civico di Palermo.

L'iniziativa è resa possibile anche grazie la collaborazione del dipendente comunale e responsabile dell'ufficio toponomastica

Giuseppe Galioto, Filippo Guida, Michelangelo Aiello e l'associazione Libera Idee, sviluppo. Sono tre milioni le donne che soffrono in Italia di endometriosi e che ricevono una diagnosi anni dopo la comparsa dei sintomi, eppure è una sindrome che procura dolore acuto e crampi alla schiena, all'addome, soprattutto in concomitanza con il ciclo; dolori durante o dopo un rapporto sessuale; dolore a livello intestinale o durante la minzione. Sensibilizzare alla conoscenza e cura della patologia è lo scopo di "Sediamoci sul giallo".