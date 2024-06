Bagheria: al via la disinfestazione da zanzare, mosche e scarafaggi

Nelle giornate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 giugno su tutto il territorio cittadino di Bagheria verrà effettuato un intervento di disinfestazione contro zanzare, mosche e scarafaggi. La comunicazione è arrivata dagli uffici comunali. "Si tratta di un intervento che riguarderà tutto il territorio della città che, per lo scopo, è stato suddiviso in 6 diverse zone, che verranno trattate nei tre giorni", si legge in una nota.

Il calendario prevede:

Lunedì 24 giugno 2024

ZONA VERDE - zona Nord-Ovest: tra la Via Sant’Isidoro; Corso Baldassare Scaduto e Via Dante Alighieri

ZONA ARANCIONE - zona Nord-Est: dalla Via Rita Cacicia; a Sud fino alla Via Consolare; a Ovest fino al Corso Baldassare Scaduto

ZONA ROSSA - Frazione di Aspra

Martedì 25 giugno 2024

ZONA BLU - zona Ovest: dalla Via Dante Alighieri; ad Est fino al Corso Butera; a Sud fino alla Via Thomas Edison e Via Luca Giordano

ZONA FUCSIA - zona Centro-Est: a Nord fino alla Via Consolare; ad Est fino a Via Papa Giovanni XXIII; a Sud fino al Corso Umberto I e via Diego D’Amico; a Ovest fino al Corso Butera

Mercoledì 26 giugno 2024

ZONA CELESTE- zona Sud-Ovest: da Via Thomas Edison e via Luca Giordano; ad Est fino a Via Attilio Girgenti, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Autostrada A19 PA-CT e la Strada Comunale Ranteria; a Sud fino a Via Das.

ZONA ROSA - zona Sud-Est: da Corso Umberto I e Via Diego D’Amico; ad Est fino alla a Via Papa Giovanni XXIII, Via de Spuches, Via Vicinale Montagnola; a Sud fino l’Autostrada A19 PA-CT; a Ovest fino al Corso Butera, Via Attilio Girgenti, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Durante l'esecuzione del trattamento, che avverrà a partire dalle 23.30, i cittadini dovranno osservare alcune precauzioni: tenere chiuse le finestre, tenere gli animali domestici nelle rispettive abitazioni, non sostare in ambienti aperti durante dopo il trattamento per almeno due ore, evitare di stendere la biancheria, evitare il consumo di frutta e verdure senza il dovuto lavaggio nelle 24 ore successive al trattamento, non sostare con gli autoveicoli in modo da non intralciare le operazioni di disinfestazione.

Il servizio verrà svolto dalla Ecol Siam Soluzioni di Igiene Ambientale e Multiservizi Srls di Santa Flavia. Il responsabile comunale del procedimento è il geometra Francesco Cordio, responsabile del Servizio Verde Pubblico ed Energia.