Non dichiara che il figlio è in carcere e incassa il reddito di cittadinanza: denunciata

Non dichiara che il figlio è in carcere dal 2016 per maltrattamenti in famiglia ed estorsione e accede così al reddito di cittadinanza. I finanzieri di Bagheria però, al termine di controlli eseguiti con l'Inps, scoprono l'omissione e per la donna scatta la denuncia. Secondo quanto accertato, avrebbe incassato indebitamente oltre 11.400 euro.

La donna è stata anche segnalata agli uffici Inps competenti per territorio per le sanzioni amministrative di revoca del beneficio e per il recupero delle somme già percepite.

Fonte AdnKronos