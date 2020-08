Bagheria, il sindaco: "Due cittadini in quarantena, sono entrati in contatto con un positivo a Palermo"

Il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, ha fatto il punto sulla situazione Covid in città. "Non ci sono al momento cittadini positivi al virus - ha detto - ci sono solo due cittadini in quarantena obbligatoria, in attesa di tampone, perché entrati in contatto, sul lavoro, a Palermo, con un positivo".

"Non escludo che a Bagheria, in futuro, ci possano essere casi - ha aggiunto il sindaco - per questo invito tutti a continuare a rispettare le norme anti Covid, dobbiamo continuare a mantenere la guardia alta ma andando avanti e pensando positivo, rispettando le regole. Indietro non si torna sino a quando non ci siano imposizioni dal governo nazionale e regionale".