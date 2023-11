Bagheria, maxi operazione di polizia e vigili: controlli a raffica, sequestrati 7 mezzi

Polizia e vigili in azione a Bagheria con una raffica di controlli durata per tutta la giornata di ieri. Un massiccio dispiegamento di forze. "In merito alle forze messe in campo dalla polizia municipale - dicono dagli uffici del Comune di Bagheria - sono stati sei gli equipaggi in servizio per eseguire controlli di vario genere. Oltre alle consuete attività quotidiane, in servizio in mattinata c'erano due pattuglie in piazza Madrice".

Sono stati fermati tre velocipedi elettrici che sono stati sequestrati per i controlli alla Motorizzazione per verificare se sono stati modificati tecnicamente per renderli più veloci. Un altro punto di controllo è stato attivato in via Ignazio Lanza di Trabia, all'incrocio con via Città di Palermo dove sono stati messi in atto controlli alla violazioni del codice della strada. Nuovi posti di blocco nel pomeriggio tre equipaggi di vigili urbani hanno sequestrato 4 motocicli, più un'autovettura priva di assicurazione e revisione. Ulteriori controlli, di concerto con gli agenti di pubblica sicurezza, sono avvenuti in alcune sale gioco per verificare possibili episodi di spaccio di stupefacenti. Sono state identificate alcune persone.

In totale il comando di polizia municipale coordinato dal comandante Maurizio Parisi ha fermato per le verifiche tecniche nella motorizzazione 7 motocicli e ha elevato diverse multe (in azione sette agenti più il comandante). "L'operazione - concludono dal Comune di Bagheria - è anche frutto dei recenti fatti, ovvero l'aggressione ai danni di due vigili: uno a settembre, l'altro qualche qualche giorno fa durante una manifestazione all'aperto. Il comando di polizia municipale continuerà non solo con le consuete attività di routine ma anche con operazioni random come quella di ieri in sinergia con le altre forze dell'ordine".