Bagheria, due palermitani "ripuliscono" un negozio di ferramenta: arrestati

Si erano impossessati di materiale per oltre 3.500 euro, ma sono stati beccati dai carabinieri. I militari hanno anche sanzionato venti persone per violazione delle norme anti Coronavirus

E' di quattro arresti e altrettante denunce il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime ore dai carabinieri della Compagnia di Bagheria. Venti persone sono poi state sanzionate per non avere rispettato le norme anti Covid e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina. Attraverso posti di blocco e perlustrazioni, i militari hanno compiuto accertamenti su oltre 600 persone e 500 veicoli.

Gli arresti sono scattati per furto, ricettazione, resistenza e guida dopo avere bevuto troppo. I palermitani C.F., 35 anni, e B.L., 20 anni, sono stati arrestati per avere ripulito una ferramenta del paese. I due, già noti alle forze dell'ordine, avevano rubato materiale per oltre 3.500 euro.

Il 27enne S.S. è stato beccato all'interno del circolo didattico Giuseppe Bagnera. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era entrato nella scuola danneggiando la porta di ingresso.