"Più di cento clienti ammassati e alcolici a minorenni", a Bagheria bar chiuso e denuncia

Cento clienti ammassati senza alcun rispetto delle norme anti Covid e bevande alcoliche servite anche a minorenni, uno di neppure 16 anni. Sono le violazioni che la polizia ha contestato al gestore di un bar a Bagheria. Il locale è stato chiuso per 5 giorni ed è scattata anche una denuncia.

I controlli sono stati effettuati dal personale del commissariato locale, con agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale

della Questura e del reparto prevenzione crimine Sicilia occidentale. Due sono stati gli esercizi commerciali sanzionati (non sono stati resi noti i nomi ndr).

"In un bar - spiegano dalla Questura - si è verificata la presenza di oltre 100 giovani sorpresi a sostare in uno slargo attiguo all’esercizio, in spregio alle disposizione che vietano gli assembramenti per la prevenzione del Covid 19. Infine, è stato accertato come siano stati serviti alcolici a due minori, uno dei 18 e l’altro dei 16 anni". L’assembramento ha comportato la chiusura amministrativa dell’esercizio per 5 giorni, mentre l’assenza della tabella una contestazione di natura penale; l’aver servito alcolici ai minori, una sanzione amministrativa e una denuncia penale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In un secondo bar-ristorante "è stato accertato lo svolgimento di un evento di intrattenimento musicale dal vivo senza la prescritta autorizzazione, motivo per cui sarà elevata una contestazione di 5-000 euro. E’ stata acclarata l’assenza di etilometro e di tabella alcolemica, violazione che comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa; infine, è stata contestata l’occupazione di suolo pubblico con conseguente violazione del codice della strada e del codice penale".