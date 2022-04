"Bagheria polo della musica in Sicilia": ecco Subsonica, Franco 126 e la Rappresentante di Lista

Ariete, Franco 126, la Rappresentante di Lista, Carl Brave, Rkomi, Fiorella Mannoia, i Subsonica, Ernia sono alcuni dei cantanti che renderanno l'estate bagherese particolarmente ricca di musica. E per festeggiare, divertirsi con gli artisti ma creare anche economia e promozione del territorio, l'amministrazione comunale ha deciso di invitare tutti i gestori delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, i ristoranti, le trattorie ed i bar "e tutti coloro che volessero partecipare ad un incontro per mettere in campo azioni comuni affinché chi viene a Bagheria, per partecipare ai concerti, possa decidere di restare per cenare, vivere qualche giorno la città per visitarla e apprezzarne le bellezze architettoniche e paesaggistiche".

E' quanto si legge in una nota del Comune di Bagheria. "L'idea - prosegue il comunicato - è quella di ideare un piccolo piano di marketing territoriale, prevedendo sconti, piuttosto che biglietti unici, affinché chi acquista il biglietto del concerto possa decidere di rimanere A mangiare e a dormire a Bagheria. Il sindaco di Bagheria aspetta dunque chi voglia partecipare, giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10:30 presso la sala Borremans di villa Butera. Ad incontrare i gestori con lui Giulio Castronovo project manager di GoMad Concerti, agenzia organizzatrice dei concerti prezzo Piazza Stazione e Piccolo Parco Urbano e Rosalba Colla, direttrice di Animaphix Film Festival, che godono anche del patrocinio dell'amministrazione comunale".

Tra giugno e settembre 2022 Bagheria infatti, grazie alla GoMad Concerti e ad Animaphix, con il supporto dell'amministrazione comunale, diventerà un città di grandi concerti e festival dopo i già annunciati, Animaphix, Film Festival, Ariete, Franco 126, la Rappresentante di Lista, Carl Brave, Rkomi, Fiorella Mannoia, Ernia e oggi, la GoMad concerti annuncia anche i Subsonica. Ma non è finita qui altri importanti ugole canteranno nella Città delle Ville.

"Siamo riusciti grazie alla straordinaria collaborazione con Go Mad concerti a posizionare Bagheria come polo della musica in Sicilia occidentale - dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - mettendo insieme campo stazione ed il piccolo parco urbano. La collaborazione tra pubblico e privato è la via maestra per promuovere e migliorare un territorio".