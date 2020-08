Bagheria, sale il numero dei pensionamenti al Comune: via a nuove assunzioni

Il numero dei pensionamenti al comune di Bagheria, anche grazie al provvedimento di “quota 100” è vertiginosamente aumentato ed il Comune corre ai ripari con nuove assunzioni. Dopo i concorsi per le categorie protette dei giorni scorsi al via una nuova ricerca. Sono state pubblicate all’albo pretorio 4 manifestazioni di interesse. Si tratta di avvisi per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti.

Il Comune ricerca due dirigenti, un funzionario D3 ed un istruttore direttivo D. Nello specifico: un posto è per la copertura di dirigente tecnico – ingegnere; uno per dirigente contabile, uno per istruttore direttivo contabile, categoria D, ed infine uno posto di funzionario contabile, categoria D3.

Sul sito web comunale, nella sezione albo pretorio e nel relativo comunicato stampa, sono disponibili avviso, schema di domanda, determinazione di approvazione dove reperire tutte le informazioni necessarie per verificare requisiti e modalità di presentazione della domanda.

"La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da una copia di un documento valido di identità - spiegano dagli uffici del Comune di Bagheria -. Le domande dovranno pervenire entro il 10 agosto 2020 alle ore 13.30 o presentandole direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune il quale rilascerà idonea ricevuta, o mediante trasmissione via PEC dello stesso candidato al seguente indirizzo: protocollobagheria@postecert.it con indicazione dell’oggetto della selezione ed allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti, in tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico".

Dal Comune di Bagheria aggiungono: "Potrà inoltre essere presentata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria, con indicazione del mittente e riportando la dicitura esatta della manifestazione di interesse per la quale si concorre. Alla scadenza del termine del 10 agosto, la direzione Affari Generali – risorse Umane, diretta dal dottor Gabriele La Piana procederà a contattare gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all’assunzione per verificare la disponibilità dei medesimi Enti all’utilizzo. delle graduatorie, fermo restando l’obbligo di assumere il primo idoneo non vincitore. Agli Enti è assegnato un termine per comunicare la propria disponibilità in merito all’utilizzo da parte del Comune di Bagheria delle proprie graduatorie. Ulteriori dettagli sono disponibili nei documenti scaricabili dal sito web comunale o possono essere richieste all’ufficio risorse Umane tel. 091.943028".