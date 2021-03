Bagheria, via libera al progetto per estendere la rete del metano in tutto il territorio

Il costo complessivo è di 12.599.166 euro. Il sindaco Filippo Maria Tripoli: "Ritengo doveroso attivarci per fornire ulteriori servizi a quella parte della cittadinanza non ancora servita"

Il Comune di Bagheria ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dell'impianto di distribuzione gas metano nel territorio comunale. Da Aspra a Incorvino si vuole completare, nelle zone non servite, la metanizzazione della città. Il progetto che ha ottenuto il via libera della Giunta ha un costo complessivo di 12.599.166 euro.

"Ritengo doveroso attivarci per fornire ulteriori servizi a quella parte della cittadinanza non ancora servita dalla rete di gas metano – dice il sindaco Filippo Maria Tripoli – è quindi necessario provvedere a che l’iter per l’approvazione del progetto venga avviato per consentire alla società BA.SE s.r.l di partecipare a bandi e ricercare finanziamenti o cofinanziamenti pubblici per la realizzazione dell’opera. L’approvazione del progetto è un atto propedeutico".

