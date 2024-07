Morto mentre cercava Messina Denaro, ricordato a Bagheria il maresciallo dei carabinieri Filippo Salvi

Nonostante siano passati 17 anni dalla sua morte, Bagheria ricorda sempre con grande commozione il maresciallo capo dei carabinieri Filippo Salvi: militare integerrimo, deceduto durante un’operazione antimafia nella notte del 12 luglio 2007 in seguito ad una caduta da una parete rocciosa di monte Catalfano. Salvi era uno degli uomini che dava la caccia a Matteo Messina Denaro.

Oggi, alla presenza della madre, la signora Lorenzina Vitali e della sorella Francesca, con una cerimonia organizzata dall'Arma dei carabinieri in collaborazione con il Comune di Bagheria, è stato ricordato nella piazzetta a lui intitolata (nella zona via Mattarella) lo scorso anno. Subito dopo, nella chiesa del Santo Sepolcro, è stata officiata una messa in suffragio del decorato da don Filippo Custode.

Aveva 36 anni "Ram" - nome in codice di Filippo Salvi, chiamato così dai colleghi del Ros per la sua vasta preparazione nel settore dell’informatica - decorato della medaglia d'oro. Onorificienza alla quale si aggiuge la pergamena di socio d'onore dell'Associazione nazionale carabinieri, consegnata oggi ai genitori da Ezio Buzzi, ispettore regionale dell'Anc.

"Il maresciallo Salvi ha contribuito a tutti quelli che sono stati i successi contro la criminalità organizzata, che da ultimi si sono concretizzati nella cattura del latitante Matteo Messina Denaro, dietro queste azioni ci sono il suo grande impegno e la sua generosità", ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, generale di brigata Luciano Magrini, che dopo la lettura della biografia del militare e della motivazione dell’onorificenza concessa, ha deposto una corona d’alloro ai piedi della targa che ricorda ricorda Salvi.

"Bagheria è stata terra di famiglie mafiose, ma oggi non è più la stessa - ha concluso il sindaco Filippo Tripoli -. Ancora c'è tanto da fare contro la criminalità organizzata, soprattutto nella lotta contro il traffico di stupefacenti".