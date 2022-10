Assemblea a Bagheria con le famiglie degli immobili pericolanti di via Angiò: inizio dei lavori il 10 ottobre 

Il 10 ottobre inizieranno i lavori per mettere in sicurezza gli immobili in stato di degrado di via Angiò, a Bagheria. La data è stata annunciata all’assemblea con le famiglie delle case popolari organizzata dal Sunia Palermo insieme alla Camera del Lavoro di Bagheria. “Il confronto è nato - spiegano il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish, il responsabile della Camera del Lavoro di Bagheria Giuseppe La Piana e la coordinatrice dei servizi Lita Aiello - per dare un seguito alle iniziative intraprese per restituire certezza e serenità alle famiglie e ai cittadini di Bagheria, in considerazione anche dei rischi per l'incolumità delle persone che si ritrovano a passare nei pressi di questi immobili. Immobili di proprietà comunale che necessitano di interventi immediati per la caduta di calcinacci dal tetto ma anche dai piani bassi, a causa delle infiltrazioni di umidità”.

“Il sindacato - aggiungono Darwish, La Piana e Aiello - ha svolto un ruolo di intermediazione importante tra i cittadini e l'amministrazione comunale,facilitando il dialogo e producendo risultati ottimi come la disponbilità dell'amministrazione comunale, rappresentata alla nostra assemblea dall’assessore Emanuele Tornatore, sull'inizio dei lavori, che è stato fissato per il 10 ottobre prossimo”.