Bagheria: Comune apre canale Whatsapp per informare su allerta meteo, eventi, cantieri e altro

Il Comune di Bagheria apre un canale Whatsapp per informare cittadini e turisti in tempo reale su allerte meteo, emergenze, eventi e cantieri e non solo. "E' una chat rapida e di facile consultazione, anche tramite la possibilità di attivazione delle notifiche, per avere una comunicazione più veloce e capillare - dicono dagli uffici del Comune -. Non servirà per inviare segnalazioni al Municipio, il Comune ha già altri canali come l'app Municipium che si può scaricare gratuitamente dai playstore. Il municipio continuerà ad utilizzare i consueti canali, visto che la chat broadcast consente solo di ricevere messaggi, ma non di inviarne.

"Con il nuovo canale Whatsapp - si legge in una nota - che si aggiunge a quello di telegram dove già passano tutti i comunicati stampa del Comune, si pubblicheranno informazioni di servizio e avvisi. Si tratta di una sorta di bacheca virtuale, dove poter ricevere anche comunicazioni di servizio e avvisi pubblici. È una sorta di broadcast con la quale gli utenti iscritti riceveranno quotidianamente, attraverso la più diffusa App di messaggistica istantanea, whatsapp le informazioni di servizio, avvisi pubblici, informazioni su eventi e su tutte le attività promosse dall’Amministrazione".

"Il canale Whatsapp si aggiunge alle altre modalità di comunicazione già utilizzate dal Comune e costituisce un’ulteriore occasione per restare aggiornati sulle principali notizie della vita cittadina - spiega l'assessore alla Comunicazione Giusy Chiello - come tutti gli altri canali digitali ed i social network comunali il canale verrà gestito dal servizio Informazione e Comunicazione del Comune che include ufficio stampa. urp, e redazione web". Questo il link per iscriversi al canale WhatsApp del Comune di Bagheria"