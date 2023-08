Bagheria, il Comune concede gratuitamente alla Caritas un bene confiscato alla mafia

L'amministrazione comunale intende concedere in uso gratuito un immobile confiscato alla mafia per destinarlo alla nuova sede della Caritas cittadina. La Caritas, a breve dovrà lasciare i locali sotto le gradinate dello stadio comunale per lavori di ristrutturazione. A stabilirlo la delibera n. 181 del 18 agosto 2023 con la quale la Giunta ha espresso parere favorevole per la concessione del bene alla Caritas cittadina, in uso gratuito e con utenze a carico del comune di Bagheria.

L'immobile acquisito al patrimonio indisponibile del comune di Bagheria si trova in via Ruggero Settimo, 27 con annesso magazzino. L'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata lo aveva assegnato al Comune di Bagheria per scopi istituzionali e consegnato nel giugno del 2020.

"Il riutilizzo a favore della comunità di beni confiscati alla.mafia è una vittoria della comunità stessa - dice il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli - la Caritas cittadina che svolge funzione pedagogica con particolare attenzione agli ultimi e allo sviluppo integrale dell’uomo, attraverso l'affermazione di valori quali la giustizia e la solidarietà sociale, ponendo particolare attenzione alle persone e alle realtà più vulnerabili e svolgendo anche attività di raccolta e distribuzione di generi di prima necessità a loro favore è un giusto destinatario di un bene a servizio della comunità".