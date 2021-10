Bagheria, beneficiari del reddito di cittadinanza puliranno aree verdi e scuole

Saranno impegnati nei cosiddetti Puc (Progetti utili alla collettività). Tre le iniziative al via: "Bagheria Città delle Ville", "Mi prendo cura dei beni comuni" e "Bagheria città solidale"

A Bagheria chi incassa il reddito di cittadinanza sarà impegnato sul territorio, per la cura del verde e degli edifici pubblici incluse le scuole. Saranno impegnati nei cosiddetti Puc (Progetti utili alla collettività). Tre i progetti al via: "Bagheria Città delle Ville", "Mi prendo cura dei beni comuni" e "Bagheria città solidale". Le spese per la formazione, l'assicurazione e le visite mediche sono finanziate con il Pon Inclusione FSE 2014-2020 Avviso 1/2019 PAIS progetto SIC 45.

"Finalmente si parte con i Progetti di utilità collettiva - dice l'assessore alle Politiche socio sanitarie, Emanuele Tornatore - siamo contenti perché in questo primo momento più di 100 persone saranno impegnati a rendere un sevizio alla città nei settori che riguardano le ville, il verde e i giardini, gli edifici pubblici comprese le scuole e l’ambito della solidarietà".