Bagheria, amianto tra i rifiuti abbandonati: iniziate le operazioni di bonifica

Iniziate a Bagheria le operazioni di bonifica delle aree in cui sono stati abbandonati rifiuti e amianto. L'intervento è in corso in via Dolce impoverile e sarà poi effettuato anche in via Sant'Isidoro, in particolare nel tratto tra via Olivuzza e via dei Cipressi, la strada che costeggia il complesso monumentale di Villa Sant'Isidoro e che è in stato di abbandono da almeno un decennio. Qui sono stati gettati rifiuti di ogni tipo: sfabbricidi, detriti di amianto, cumuli di terra di risulta.

"Abbiamo trovato una situazione grave - dice il sindaco Filippo Maria Tripoli - ed è stato necessario mettete in campo un piano di bonifica che libererà le zone, in prima battuta, dall'amianto ma in generale da tutti i rifiuti abbandonati. Le zone, soprattutto in viale Sant'Isidoro, saranno messe sotto controllo al fine di evitare ogni ulteriore abbandono, azione criminosa da parte di ignoti".

A occuparsi dello smaltimenti dei rifiuti di cemento e amianto è la ditta specializzata, affidataria del servizio, la Ambiental srl di Santa Flavia. Il resto dei rifiuti, sfabbriciti, ingombranti, rifiuti speciali saranno gestiti in house dall'Amb.



