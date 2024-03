Bagheria, al liceo Scaduto un progetto sulla cittadinanza attiva promosso dal Rotaract Club

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al Liceo Francesco Scaduto di Bagheria il progetto “La consapevolezza di essere cittadino. Cittadinanza attiva e democratica oggi” promosso dal Rotaract Club Bagheria. Il progetto si svolgerà del 4 al 9 marzo ed è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto ed è volto ad approfondire alcune tematiche della Costituzione e di attualità e si articolerà in tre fasi. La prima consiste in una conferenza, tenutaa dai soci del Rotaract, aventi ad oggetto i principi fondamentali della Costituzione e l’Ordinamento della Repubblica; la seconda riguarderà i lavori di commissione: gli studenti aderenti al progetto saranno suddivisi in commissioni e dovranno confrontarsi su alcune tematiche di attualità sottoposte dal Rotaract Club e sulle quali dovranno provare a redigere una bozza di proposta di legge; la terza ed ultima fase, invece, si svolgerà presso la prestigiosissima Sala d’Ercole di Palazzo Reale e vedrà confrontare tutti gli studenti sulle proposte elaborate nel corso della seconda fase. A conclusione del progetto, i tre studenti che si saranno distinti durante il percorso riceveranno un premio offerto dal Rotaract Club Bagheria.

“Siamo contenti dell’entusiasmo che si è creato per lo svolgimento di questo progetto sia all’interno del nostro Club Rotaract che, soprattutto, all’interno del Liceo tra i docenti referenti e gli studenti. Ringrazio il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tripoli e il suo staff di collaboratori per aver sin da subito creduto alle finalità del progetto e per l’ampia disponibilità manifestata a supporto dell’organizzazione. Ringraziamo anche il Presidente della Regione Siciliana On. Galvagno e il suo staff per averci aperto le porte dell’ARS, ciò consentirà di offrire ai partecipanti un contesto realistico e ancora più stimolante. Riteniamo che consentire ai giovani di sperimentare direttamente il funzionamento delle istituzioni democratiche sia di fondamentale importanza per il futuro della nostra società. Attraverso questa esperienza, i partecipanti possono acquisire competenze cruciali, come il pensiero critico, la negoziazione e la capacità di lavorare in team, che saranno utili per il loro sviluppo personale e professionale.”, afferma Michele Trupiano, presidente del Rotaract Club Bagheria.