"Te la vuoi fare con mia moglie?", segue la sua ex e accoltella il nuovo compagno

Probabilmente li aveva seguiti e non appena ha visto la sua ex moglie - da cui si è separato circa 6 mesi fa - con il suo nuovo compagno mentre si baciavano su una panchina a Bagheria, è andato fuori di testa e si è scagliato contro di lui con un coltello. Un uomo di circa 50 anni è stato ricoverato ieri sera al Buccheri La Ferla con un taglio nella parte bassa della schiena dopo un’aggressione subita dalle parti di corso Umberto I, secondo quanto ricostruito, dall’ex marito della donna ora ricercato dalla polizia.

Dietro quanto accaduto ci sarebbe la fine di un matrimonio lungo oltre 10 anni fra una donna e l’ormai ex marito che però non si sarebbe mai rassegnato. Negli ultimi mesi l’uomo avrebbe più volte tentato un riavvicinamento, a volte anche con metodi poco ortodossi, sostenendo di essere ancora innamorato. Di contro lei, certa della decisione, qualche mese fa avrebbe iniziato a frequentare un’altra persona con cui, ieri sera, si era data appuntamento in un giardinetto.

Mentre i due si scambiavano effusioni, l’ex marito si sarebbe presentato nel giardinetto e avrebbe iniziato a insultare l’attuale compagno della donna. “Ah, te la vuoi fare con mia moglie”, gli avrebbe urlato prima di estrarre dalla tasca un coltello e colpirlo alla schiena, nella zona lombare, provocandogli uno squarcio da cui ha perso molto sangue. Poi la fuga. Alcuni passanti avrebbero chiamato il 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza arrivata prima ancora delle volanti di polizia.

Gli investigatori, dopo aver chiesto supporto al personale della Scientifica e della squadra mobile, hanno avviato le ricerche del sospettato che però, dopo quasi una giornata, risulta ancora irreperibile. L’uomo sanguinante è stato portato al pronto soccorso del Buccheri dov’è entrato in codice rosso. Nonostante la profonda ferita, il coltello non avrebbe raggiunto alcun organo vitale. Una volta suturato il taglio, l’uomo è stato tenuto sott’osservazione per qualche ora prima di essere dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Alla luce di quanto emerso sono state attivate le procedure previste per i cosiddetti casi di codice rosso, ovvero quei reati in cui vengono coinvolti bambini, donne o più in generale vittime fragili. Il sospettato ricercato invece rischia un'accusa per tentato omicidio.