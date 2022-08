Bagheria fa festa col 10eLotto: centrato un 8 Oro da 50 mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia: come riporta Agipronews, a Bagheria, è stato centrato un 8 Oro da 50 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,2 miliardi dall'inizio dell'anno.

Intanto l’estrazione del Superenalotto di giovedì 11 agosto 2022 anche stavolta non ha fatto registrare vincitori per quanto riguarda la caccia al l’ormai stratosferico jackpot in palio. Nessun vincitore con il 6 e neppure con il 5+1. Appuntamento alla prossima estrazione del Superenalotto, quella di sabato 13 agosto 2022, con il jackpot arrivato ormai a superare l’astronomica cifra di 230 milioni di euro.