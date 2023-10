Badge mancanti, guasti o smagnetizzati: la Rap sospende l'ordine di servizio anti furbetti del cartellino

Sospeso fino a martedì 24 ottobre l'ordine di servizio della Rap che imponeva la timbratura per tutti i dipendenti. Dopo lo scandalo dei furbetti del cartellino, il capo area Massimo Collesano e il presidente Giuseppe Todaro avevano ribadito "l'obbligo per tutto il personale aziendale, a qualsiasi servizio e turno di lavoro assegnato, di registrare la presenza al lavoro attraverso l'utilizzo del badge personale, sia a inizio che a fine servizio". Salvo poi accorgersi che alcuni dipendenti non hanno il badge "perché si era guastato o comunque smagnetizzato", hanno riferito dall’azienda, che dunque si è presa "qualche giorno per rifare nuovamente quelli che mancavano".

Nell'attesa che vengano sostituiti i badge, i vertici della Rap hanno precisato che "non verrà più consentito agli uffici preposti di effettuare immissioni manuali delle timbrature". Ciò a causa delle "ultime notizie apparse sui giornali che hanno riguardato dipendenti Rap". Motivo per cui "il mancato rispetto delle disposizioni di servizio impartite comporta l’avvio di procedimenti disciplinari per il dipendente e la culpa in vigilando per coloro i quali risultano deputati a darvi attuazione".

Da qui il pugno duro: "Il mancato rispetto delle regole dettata dalla presente disposizione, porterà all’addebito economico della giornata di lavoro, anche in presenza di una sola timbratura".