Baby parking per i figli degli avvocati del Foro di Palermo, da maggio via al servizio

Dal mese di maggio, in convenzione con la Cooperativa Sociale Arcadia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo metterà a disposizione di tutti gli iscritti un Baby parking per i figli di età prescolare. Il servizio, che verrà garantito sino ad esaurimento posti e solamente dietro prenotazione, sarà completamente gratuito dalle ore 8.30 alle ore 13.

Il baby parking si trova in Via Pignatelli d’Aragona 86, alle spalle del Tribunale. "Con grande soddisfazione mettiamo a disposizione di tutti i colleghi questo importante servizio - ha dichiarato il Presidente del Coa, Antonello Armetta -. Si tratta di un risultato al quale puntavamo moltissimo, il frutto di un lavoro iniziato da diversi mesi e che tutto il Consiglio ha portato avanti con grande impegno. Con il servizio di baby parking cerchiamo di attenuare le difficoltà lavorative di tutte le mamme e i papà avvocati. Si tratta di una misura di sostegno effettivo ai colleghi palermitani. Siamo uno dei primi ordini, in Italia, a lanciare questo servizio e dunque questo è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro Consiglio".