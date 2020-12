A Palermo c'è il postino di Babbo Natale: letterine cariche di sogni verso il Polo Nord

Anche quest'anno Poste Italiane rinnova la tradizione delle letterine di Natale che da tutta Italia continuano a giungere numerosissime all’attenzione del caro Santa Claus. In questo particolare anno 2020, per i più piccoli è prevista un’iniziativa tutta speciale dedicata ai bimbi meno fortunati. Si chiama “Ri_giochi@mo” ed è un piccolo progetto siciliano finalizzato a dare nuova vita ai giocattoli donati dai bambini per i bambini.

A Palermo, gli alunni dell’istituto scolastico Rita Borsellino saranno coinvolti in prima persona. Saranno infatti loro a consegnare a uno speciale “postino di Babbo Natale” le letterine cariche di sogni e i giocattoli che vorranno donare: le prime saranno recapitate al Polo Nord e da lì partiranno le letterine di risposta personalizzate a loro destinate; i secondi invece saranno indirizzati alle sezioni locali della Croce Rossa per essere “ridonati” ad altri bimbi. L’appuntamento è per venerdì 18 dicembre alle ore 12