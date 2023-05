VIDEO | Avvoltoio capovaccaio trovato morto a Ciminna, in Sicilia restano solo sei coppie nidificanti

Si tratta di una specie in via d'estinzione. L’esemplare è stato portato al centro regionale recupero fauna selvatica di Ficuzza e poi trasferito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per l’esame autoptico. Sul tema è nata una discussione: "Indagini lente, considerato un reato di serie b"