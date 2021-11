E' di Palermo l'unico avvocato europeo in finale per il "Grand Prix Mario Stasi" di Parigi

Sarà non solo l'unica palermitana, ma anche l'unica italiana (a voler essere pignoli anche l'unica europea) e pure l'unica donna a contendersi, con altri 5 finalisti, il prestigioso "Grand Prix Mario Stasi", bandito dall'Ordine degli avvocati di Parigi, che quest'anno per la prima volta è stato esteso a tutti gli Ordini forensi del mondo. L'avvocato Valentina Russo, 33 anni, rappresenterà il nostro Paese nella finale che si svolgerà proprio a Parigi il 25 novembre.

La giovane professionista si è laureata in Giurisprudenza all'università Cattolica di Milano, ma è palermitanissima. Ha sbaragliato i suoi numerosi altri colleghi con una paper intitolato "La difesa della difesa", in cui ha deciso di mettere in luce il ruolo dell'avvocato nell'esercizio delle sue funzioni, tra garanzie costituzionali e sovranazionali, nelle dinamiche procedimentali e processuali, ricorrendo anche alla storia di un noto ed esemplare legale italiano, Giorgio Ambrosoli, ucciso nel 1979.

Il "Grand Prix Mario Stasi", importante nel mondo accademico, è volto a premiare l'eloquenza e la conoscenza del diritto dei partecipanti rispetto a una determinata tematica. Assieme all'avvocato Valentina Russo, l'unico europeo (ma solo in termini geografici) in finale è un legale elvetico. Il 25 saranno esaminati nella capitale francese da una commissione composta, tra l'altro, dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Parigi, da un rappresentante della Conferenza internazionale degli avvocati e da importanti personalità del mondo accademico francese.