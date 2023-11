Rosalba Di Gregorio, la toga, i boss e il diavolo: "Ma non chiamatemi avvocata..."

"Mia madre mi disse solo di non iscrivermi a Medicina, riteneva che, dovendo fare anche dei turni di notte, avrebbe potuto essere pericoloso, specialmente per una donna". Il consiglio l'ha ascoltato, Rosalba Di Gregorio, uno degli avvocati più noti a Palermo (e non solo) ma evidentemente i pericoli non li ha presi in considerazione, tanto da diventare la prima penalista in città ad occuparsi di criminalità organizzata e a difendere numerosi mafiosi, negli anni più bui, quelli della "mattanza", che portarono al Maxiprocesso, e anche dopo. Donna, con la toga e - come recita il titolo di un suo libro dedicato alla strage di via D'Amelio - apparentemente "dalla parte sbagliata". Al punto da essere accostata - come da antica tradizione sessista - al demonio. "L'avvocatessa del diavolo", così fu infatti definita dalla stampa anni fa e che c'entrasse il suo essere "femmina" lo dimostra proprio l'utilizzo di quel femminile allora totalmente inconsueto.

E di "avvocata" e "avvocatessa" Di Gregorio non vuole sentire parlare: "Sono un avvocato - dice con orgoglio - e il mio genere non conta, non ha mai contato nulla: contano la mia professione e la mia professionalità. Io ho il dovere di garantire un diritto costituzionale, quello alla difesa, e non c'entra nulla il mio essere donna". Lo racconterà questa mattina (25 novembre) nell'aula magna della Corte d'Appello, durante un convegno organizzato dalla Consulta femminile della Camera penale di Palermo, intitolato "Il ruolo dell'avvocato donna e l'esperienza del Maxiprocesso", in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Di Gregorio ammette peraltro senza difficoltà - pur essendo stata agli inizi degli anni Ottanta una delle poche donne a farsi strada in un mondo prettamente maschile come quello della giustizia - di non aver "avuto mai alcun problema con i miei colleghi né con i magistrati". Non ha subito discriminazioni, quindi. O, meglio, considerato il personaggio - che è il coraggio fatto persona, una specie di vulcano pronto ad ogni sfida - forse la sua tempra ed i suoi ideali le hanno permesso di non avvertire nulla come tale. "Certo - ricorda - all'inizio qualche difficoltà c'è stata, nel senso che per esempio ho dovuto rilasciare un'autorizzazione scritta per permettere che fossero degli uomini a sottopormi ai controlli di sicurezza, visto che non c'erano donne a svolgere questa funzione. Oppure nella sala avvocati al palazzo di giustizia i bagni erano solo quelli a muro, pensati quindi esclusivamente per gli uomini. Ma - afferma - il mio essere donna non ha ostacolato la mia carriera".

Perché proprio l'avvocato? "Ero tra gli studenti che nel 1969 occuparono il liceo Garibaldi, un fatto dirompente all'epoca, e poi ho partecipato attivamente alle lotte dei Radicali, fino a partecipare alla segreteria del partito". E il faro, da sempre, è il garantismo. A tal punto da cimentarsi nella difesa di personaggi come il boss Bernardo Provenzano, che - a dispetto di tutto quanto stabilito dalla Costituzione - era un criminale condannato un partenza: "Proprio questo mi disturba e mi fa arrabbiare - dice Di Gregorio senza tanti giri - che si possano ritenere delle persone condannate in partenza. Un po' come è successo per la strage di via D'Amelio, dove diversi miei clienti sono stati condannati all'ergastolo in tutti i gradi di giudizio ma erano invece del tutto innocenti".

Perché quello che è stato riconosciuto giuridicamente come un depistaggio (il più grave della storia della Repubblica) soltanto in anni molto recenti, "l'avvocatessa del diavolo" lo aveva capito sin dall'inizio, mettendo in discussione l'attendibilità del finto pentito Vincenzo Scarantino su cui si basarono invece le sentenze di condanna. "Non tollero l'idea che possano esserci condannati in partenza - ribadisce - e non è successo solo con la strage di via D'Amelio, ma anche nel Maxi, dove difendevamo tra gli altri pure Giovanbattista Pullarà, che appariva come una specie di mostro, visto che gli venivano contestati ben 160 omicidi: fu condannato per uno solo. E ricordo che l'avvocato Nino Fileccia usava questa espressione: 'Hai vinto con l'ergastolo'...".

Di Gregorio si è laureata nel 1979 e nel 1982 ha ottenuto il suo tesserino: "Quando sono diventata procuratore legale - spiega - visto che non era ancora prevista la presenza di donne, si richiedeva una foto tessera in giacca e cravatta. E io mi presentai lì con la giacca blu e la cravatta regimental". E poi "la mia prima nomina è stata quella di Giovanni Bontate", il fratello del "principe di Villagrazia", Stefano, ucciso proprio in quel periodo. L'avvocato ha iniziato quindi subito a "giocare" pesante. Ancora una volta unica donna tra le centinaia di uomini - tra avvocati e detenuti - che affollavano l'aula bunker dell'Ucciardone per il Maxiprocesso. Una presenza comunque disturbante, anche se lei stessa non lo avvertiva, e lo dimostra un altro episodio: "A un certo punto si diffuse la voce che qualcuno aveva dichiarato che io avevo rapporti sessuali al carcere, con i detenuti - ricorda - e fu una cosa pesante da gestire, anche se venne subito smentita e addirittura furono proprio i detenuti, imputati nel Maxi, a dire che era falso. Mi diede fastidio anche questo, al di là delle voci infondate: dover essere difesa da chi dovevo difendere".

In altri casi furono i pentiti ad attaccarla pesantemente: "Cancemi, Marino Mannoia mi hanno attaccata frontalmente, così come Gaspare Mutolo che s'inventò che Franco (Marasà, suo compagno per una vita, grande penalista anche lui, scomparso nel 2017, ndr) portava messaggi in carcere, attraverso una donna bionda che lavorava con lui, e che sarei stata io, a suo dire con un padre e un fratello mafiosi. Sono figlia unica e ho perso mio padre, che era peraltro in polizia, a 16 anni...".

Riconosce che è stata la particolare congiuntura storica "ad offrirmi grandi opportunità professionali", ma certamente Di Gregorio ci ha messo parecchio di suo, misurando sempre le sue competenze con quelle che sembravano sfide e difese impossibili: "Certamente c'è anche questo - ammette - mettersi alla prova sempre ed essere preparata, perché il processo è come una rappresentazione teatrale, ci sono le varie parti, l'accusa, la difesa, il giudice, e devono essere equilibrate perché abbia un senso. Ho avuto molte occasioni direi irripetibili per affermarmi professionalmente, ma ho sempre pensato che dovevo essere preparata e competente. Perché mi dovevano, e devono, ascoltarmi in quanto avvocato. A quel punto non ha più alcuna importanza se indossi i pantaloni o una minigonna".

Come si fa ad essere così determinata e libera? "Molte donne si preoccupano di ciò che pensano gli altri, invece bisogna fottersene - dice con la schiettezza che la contraddistingue - andare avanti sul proprio percorso, essere in pace con se stesse, avere rispetto per se stesse per poterlo ottenere dagli altri. E' il rispetto la parola chiave: rispetto per la mia professione, per la mia toga, questo rende inattaccabili". E se per qualcuno Rosalba Di Gregorio - punto di riferimento non solo per i suoi colleghi e ormai custode della memoria storica di tanti fatti molto rilevanti della storia recente - è "l'avvocatessa del diavolo", allora lasciateci all'inferno.