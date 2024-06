VIDEO | Il pestaggio in centro, Lagalla: "Una rondine non fa primavera, Palermo non è violenta"

Così il sindaco in merito all'aggressione avvenuta sabato sera ai danni di un uomo che aveva rimproverato dei ragazzini mentre cercavano di rubare un monopattino nella zona del Teatro Massimo: "Non possiamo lanciare allarmi su una delinquenza che non c'è, così come non possiamo dire che in questo momento c'è un'emergenza siccità"