Avvocati, il sito del Consiglio dell'Ordine cambia pelle: un restyling grafico che migliora le funzionalità

Una nuova veste grafica, un restyling per stare al passo con i tempi e le evoluzioni del settore. Da oggi, 1° giugno 2024, il sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo cambia pelle. Un rifacimento necessario, un upgrade grafico e funzionale che dà un nuovo volto al portale. Il web è un mondo in costante evoluzione. Ecco perché anche i portali online devono necessariamente conformarsi ai numerosi cambiamenti che, se non attuati, rischierebbero di penalizzare la navigazione degli utenti.

“Siamo orgogliosi di poter presentare una nuova veste grafica – ha detto Dario Greco, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – che conferisce al nostro portale un aspetto decisamente più innovativo. Abbiamo potenziato le strutture e la funzionalità dell’intero portale, ci adeguiamo alla costante e irrefrenabile evoluzione del web. Oggi, avere un sito Internet correttamente funzionante risulta essenziale: sul nostro sito, quotidianamente, transitano migliaia di colleghi che da oggi beneficeranno di un’esperienza diversa”.

Un sito che sarà usufruibile anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

“Ormai da tempo – ha affermato Giuseppe Siino, Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine, che coordina la commissione sito internet e informatizzazione - siamo impegnati, come Consiglio, nel cercare di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazione alcuna. Non è una attività facile perché gli accorgimenti sono tanti, ma il nuovo sito si muove in questa direzione.

L'auspicio è che questo nuovo portale, così come lo sviluppo e la continua implementazione dell'App UBILOC, possano diventare validi strumenti per l'attività professionale di tutti gli iscritti”. Il restyling del sito è stato curato con la consulenza di Sogetel, società leader nel settore innovazione e tecnologia.

Oltre alla nuova nella veste grafica, sono state progettate ex novo la struttura dei contenuti e la navigazione complessiva del portale. L’obiettivo del restyling è stato quello di migliorare l’esperienza complessiva dell’utente e renderla il più appagante possibile: il sito diventa uno strumento di lavoro di facile accessibilità.