VIDEO | "Uno squalo è", avvistata una verdesca: le spettacolari immagini riprese al porticciolo di Sant'Erasmo

Stava nuotando nello specchio d'acqua di Sant'Erasmo, seguito da un piccolo branco di pesci. Uno squalo verdesca è stato avvistato questa mattina nel mare della costa sud mentre si aggirava, tra lo stupore dei presenti, sotto le piccole imbarcazioni in legno ormeggiate nel porticciolo. Quello di stamattina è solo l'ultimo episodio dopo quelli di Santa Flavia e Casteldaccia, a metà giugno. La verdesca, o squalo azzuro, è una specie molto comune e, nonostante l'aspetto apparentemente aggressivo, viene considerata pressoché innocua per gli umani.

Nelle ultime settimane sono state segnalati diversi avvistamenti, da Palermo a Capri passando per Procida e il Salento. Numeri che spaventano i bagnanti, meno propensi a nuotare a largo per paura di trovarsi vicino uno di questi esemplari. "Eppure molti squali sono a rischio estinzione", dichiara all'AdnKronos Alessia Bacchi, specialista del Team Mare del Wwf Italia. "I dati scientifici ci raccontano nelle nostre acque gli squali sono in diminuzione. Nel Mediterraneo sono presenti 73 specie diverse di questi esemplari e oltre la metà rischia di scomparire".