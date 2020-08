VIDEO | La danza in mare dei delfini: spettacolare avvistamento tra Isola e Sferracavallo

Una gita in barca si è trasformata in pochi secondi in un'emozionante sorpresa per grandi e piccini. A soli 200 metri dalla costa, i cetacei hanno dato vita a giochi in acqua che hanno lasciato i presenti a bocca aperta