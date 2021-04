Avviso 22, pagamenti dei tirocinanti sbloccati: "Abbiamo dovuto lottare per i nostri soldi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sbloccati i pagamenti per i primi tirocinanti dell'Avviso 22. Nella lista pubblicata dal dipartimento regionale Lavoro ci sono 518 beneficiari".

Ne dà notizia Oreste Lauria, portavoce dei tirocinanti dell'Avviso 22, che aggiunge: "Altre pratiche di rimborso risulterebbero quasi idonee al pagamento, quindi siamo in attesa delle nuove liste. Speriamo che al più presto finisca questa vicenda e, dopo tante battaglie e difficoltà economica, tutti possano ricevere i compensi dovuti. Non ci aspettavamo di dovere lottare per avere i nostri soldi e per questo ci rimane un po' di amarezza. La buona notizia adesso è che i pagamenti si stanno velocizzando".