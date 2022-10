Avvisi di pagamento per le insegne piccole dei negozi, l'assessore: "Errore informatico, sanate 1000 posizioni"

Le insegne pubblicitarie al di sotto dei 5 metri quadrati non dovranno pagare il tributo al Comune. E' quanto fa sapere l'assessore alle Attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti, dopo aver incontrato i vertici di Confesercenti Palermo.

L'associazione aveva infatti segnalato: "In questi giorni riceviamo decine di segnalazioni da parte di imprenditori per l’arrivo di avvisi di pagamento non dovuti sulle insegne pubblicitarie". Stando alle segnalazioni arrivate a Confesercenti, gli avvisi hanno raggiunto anche imprenditori per attività ormai chiuse e di cui al Comune è stata regolarmente comunicata la cessazione di attività.

Forzinetti ha spiegato che "l'errore è nato dal passaggio dai programmi informatici precedentemente utilizzati ad uno nuovo che ha interpretato erroneamente la dicitura con cui gli impianti in argomento erano stati caricati sul sistema". Per rimediare a tali imprecisioni è stata data indicazione alla Sispi di procedere all’annullamento di tali avvisi, circa un migliaio. "Cosa che l'azienda ha già fatto - continua l'assessore -. Qualora i contribuenti in questo momento volessero effettuare i pagamenti tramite PagoPa li troverebbero bloccati".

La stessa Sispi è stata incaricata di effettuare i controlli incrociati con i dati in possesso del Suap al fine di cancellare le posizioni che risultino cessate. "Anche in questo caso - prosegue l'assessore - l’errore è nato dalla mancata trasposizione nella sezione insegne di esercizio della cessazione di attività comunicata dalle imprese".

"Occorre modificare con estrema urgenza la delibera che regolamenta il Cup, Canone Unico Patrimoniale, al fine di evitare agli imprenditori ulteriore confusione e conflitti di competenza tra i settori comunali. Ritengo, infatti, surreale quello che sta accadendo negli ultimi giorni: centinaia di imprenditori si sono visti recapitare avvisi di pagamento relativi al canone di esposizione delle insegne pubblicitarie. Bisogna verificare la legittimità di tali avvisi e, soprattutto, della delibera approvata nel 2021, in quanto la legge nazionale 160 del 2019 recita palesanente che le insegne sotto ai 5 metri quadrati non sono soggette al pagamento di nessun canone. Ma, come già ribadito più volte, a causa della delibera votata durante la scorsa consiliatura, atto che modifica i canoni patrimoniali dovuti dai privati al Comune, si è creato un caos disorganizzativo tra il Suap che sostiene la norma del Governo che non prevede il pagamento per le insegne pubblicitarie inferiori ai 5 metri, e il settore Tributi che, rispettando la delibera comunale, invia gli avvisi di pagamento", ha dichiarato il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.