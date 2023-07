L'incidente in cui morì una coppia di amici, si ipotizza una corsa clandestina: due avvisi di garanzia

Quel tragico incidente a Corleone non sarebbe stato solo la conseguenza di una corsa clandestina fra tre auto. E, come emerso dalle indagini, alla guida della Fiat Punto su cui viaggiavano i due ragazzi poi morti ci sarebbe stato un amico e non, come sembrava inizialmente, una delle vittime. I carabinieri hanno notificato un avviso di garanzia nei confronti di un diciannovenne e di un ventiduenne indagati in concorso per aver partecipato a una gara clandestina e per aver provocato, "con cooperazione delle rispettive condotte", la morte di Rosario Leto e Giulia Sorrentino, di 16 e 18 anni.

I fatti risalgono al maggio del 2022. I due giovani poi deceduti viaggiavano a bordo di un’auto insieme ad altri due amici sulla statale 118. In un primo momento si era ipotizzato che alla guida, nonostante l’età non glielo consentisse, ci fosse Rosario Leto al quale il padre avrebbe prestato la macchina a patto che a guidarla fosse stato l’amico maggiorenne. Invece di restare in zona il gruppetto di amici avrebbe raggiunto i pub della movida di Bisacquino, a una ventina di chilometri da Corleone, prima di cambiare aria e spostarsi a Prizzi dove ad attenderli ci sarebbero stati altri coetanei.

Durante il tragitto, però, la Fiat Punto sulla quale si trovavano finì fuori strada schiantandosi contro alcuni alberi. Per i giovanissimi Leto e Sorrentino, sbalzati dall’abitacolo, non ci fu nulla da fare, mentre i due amici furono portati in ospedale in gravi condizioni. Nel giro di 24 ore le loro condizioni migliorarono e furono ascoltati dai carabinieri che avevano avviato le indagini per ricostruire la dinamica e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre macchine che però i militari dell'Arma non trovarono sul posto quella notte.

In un primo momento era sembrato che, nonostante le prescrizioni del padre, al volante ci fosse Leto il quale avrebbe perso il controllo. Dall’attività investigativa però sarebbe emersa un’altra ipotesi sulla quale stanno ancora lavorando invesatigatori e inquirenti: il sedicenne non stava guidando e l’uscita di strada sarebbe stata legata a una corsa clandestina fra tre macchine. Sull’auto del padre di Leto ci sarebbe stato l’amico diciannovenne, sulla seconda il ragazzo di 22 anni mentre continuano le indagini per risalire all’identità del terzo automobilista.

Sono in corso gli "accertamenti per individuare con certezza - spiegano dal Comando provinciale - il nome del terzo conducente: sono diversi gli elementi che spingono a ipotizzare che alla guida dell’auto incidentata non ci fosse il Leto, ma un altro soggetto, sopravvissuto all’incidente. Verosimilmente tutti i ragazzi coinvolti si sono accordati per addossare la colpa al defunto Leto, in modo da preservare l’amico sopravvissuto".