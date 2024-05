Avvicinarsi al mondo della fotografia con un approccio teorico-pratico: Arvis Palermo apre le iscrizioni ai suoi corsi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I corsi erogati sono adatti a tutti/e, dai neofiti a coloro che hanno esperienze pregresse con la fotografia: - Il Corso Base si articola in 14 incontri di 2 ore con cadenza settimanale. Previste prove pratiche in esterna nel fine settimana - Il corso intermedio si articola in 10 incontri a cadenza settimanale, più 1 incontro individuale con lezioni teoriche e pratiche. -il Corso Avanzato - è il proseguimento del corso intermedio. prevede un approfondimento sull'editing e la realizzazione di un portfolio/racconto fotografico. (12 incontri a cadenza settimanale + 1 individuale con lezioni teoriche e pratiche). Prevista una mostra finale. - Corso Camera Oscura dedicato Per chi vuole apprendere le tecniche di sviluppo e stampa. Si articola in 6 lezioni (una a settimana) di due ore ciascuna. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e dei programmi: arvispalermo@gmail.com www.arvispalermo.org 3299669508 corso base e camera oscura 3791976930 corso intermedio e avanzato