Avviato l’indirizzo musicale all’Istituto Renato Guttuso di Carini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prenderà avvio all’Istituto Comprensivo “Renato Guttuso” di Carini, nel 2023-2024, il nuovo indirizzo musicale che gravita sul popoloso territorio di Villagrazia. A comunicarlo il dirigente scolastico dell’Istituto, la professoressa Valeria La Paglia. “Siamo lieti e orgogliosi di comunicare che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha autorizzato l’attivazione di un percorso ad indirizzo musicale, a partire dal prossimo anno scolastico 2023/2024, presso la nostra Istituzione scolastica”. Come anticipato in fase di iscrizione, gli alunni delle future classi prime di scuola secondaria di primo grado che abbiano effettuato l’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, avranno l’opportunità, attraverso lo studio di uno strumento, di trascorrere un tempo scuola diverso, di arricchire le competenze personali e promuovere, attraverso la musica d’insieme, lo spirito di aggregazione, il lavoro di gruppo, il rispetto delle regole di convivenza e di collaborazione. Il percorso musicale offrirà, inoltre, la possibilità di partecipare ad attività musicali finalizzate all’effettuazione di concerti pubblici, gemellaggi con altre scuole, rassegne, registrazioni, concorsi e manifestazioni artistiche di carattere regionale, nazionale e internazionale.

“Intanto, un plauso è rivolto al Collegio Docenti e in particolare ai docenti di musica in servizio presso l’istituto, per l’impegno, la competenza e la dedizione profusi ai fini del raggiungimento di questo obiettivo, oltre che al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto, ai miei collaboratori, per il supporto e l’incoraggiamento costanti” ha commentato il DS nel comunicare la notizia al collegio dei docenti. La scuola rappresenta un presidio socio-culturale di grande rilevanza e costituisce il motore propulsivo per la creazione di strumenti aggregativi che possano contribuire a rafforzare nei ragazzi il senso di appartenenza alla comunità. L’Istituzione Scolastica “Renato Guttuso” di Villagrazia di Carini è rivolta a proiettare le proprie risorse strutturali, umane e strumentali verso la realizzazione di attività formative, da svolgere anche in ore pomeridiane, con l’intento di offrire, nell’ambito dello sviluppo e della crescita dell’individuo, occasioni irrepetibili di socializzazione, di potenziamento di doti innate, di orientamento verso studi specifici con possibili sbocchi professionali ha precisato il DS prof.ssa La Paglia.

“Da queste considerazioni e da questa azione propulsiva – sottolinea il Dirigente Scolastico prof.ssa Valeria La Paglia - è nato il desiderio di offrire all’utenza e al territorio un ulteriore arricchimento dell’offerta formativa, con l’attivazione dei percorsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado per lo studio degli strumenti violino, pianoforte, flauto traverso e saxofono”. Si tratta, indubbiamente, di un successo per l’istituzione scolastica di grande impatto culturale, sociale, pedagogico e, più in generale, formativo. Uno di quei traguardi che rappresentano e fanno la differenza nelle scuole. Scuole nelle quali il miglioramento delle performance educative e formative sono e fanno la discriminante. Per meglio contribuire al dibattito sul tema e per contribuire ad una migliore replicabilità delle azioni educative e formative, abbiamo voluto intervistare il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Renato Guttuso” di Carini prof.ssa Valeria La Paglia. Un dirigente che, in questi quattro anni di guida autorevole, ha contribuito, in maniera decisiva, a definire una migliore vision e una più incisiva mission dell’istituto. Nell’ottica di fornire, al territorio un istituto competitivo e di grande qualità.

«La cultura musicale è insita nella mission del nostro Istituto, nell’ottica del benessere e dei corretti stili di vita; la scuola possiede, infatti, numerosi strumenti musicali ed ha attivato, nel tempo, progetti a connotazione musicale avvalendosi delle professionalità già in servizio nell’Istituto, che conta, nell’organico, la presenza di docenti con alte competenze musicali; inoltre per l’espletamento dei progetti la scuola ha fornito agli alunni gli strumenti musicali con contratti di comodato d’uso favorendo la pratica musicale in tutti i segmenti. L’attivazione dei percorsi ad indirizzo musicale risponde alle numerose richieste pervenute da parte delle famiglie degli alunni iscritti in questo Istituto, e incontra il favore della giunta comunale che con proprie deliberazioni ha condiviso l'attivazione dell'indirizzo di studio riconoscendone la valenza educativa quale azione capace di coinvolgere i giovani come autentici protagonisti della crescita della comunità» ha rappresentato il dirigente scolastico Valeria La Paglia.

Come precisa il dirigente scolastico «Alla base della scelta del collegio dei docenti sono poste valide motivazioni di carattere formativo ed educativo: l’esercizio della pratica musicale può contribuire a prevenire e/o contenere le diverse forme di dispersione scolastica e di disagio giovanile, poiché la musica costituisce un efficace “strumento” di carattere formativo ed educativo capace di prevenire ed arginare fenomeni di abbandono scolastico e di devianza; nel Comune di Carini e nei Comuni limitrofi è presente una forte tradizione musicale per il tramite delle associazioni bande musicali con le quali la scuola ha stipulato protocolli di intesa; l’Istituzione Scolastica vanta una tradizione musicale, ed ha attivato convenzioni, oltre che con le associazioni musicali, con i Licei musicali di “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo e “Regina Margherita” di Palermo e con il Conservatorio di musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo; il territorio di Villagrazia di Carini era sprovvisto della presenza di una Istituzione Scolastica dotata di un indirizzo musicale, capace di formare i giovani studenti e di prepararli a studi musicali presso il Conservatorio o presso i Licei».

«Siamo convinti ha sottolineato la prof.ssa Valeria La Paglia - che l’educazione musicale non è solamente imparare a suonare uno strumento musicale, ma è un’esperienza che consente di sviluppare competenze corporee, motorie e percettive, affettive e relazionali espressive, comunicative e creative, come la capacità di esprimersi e di comunicare con i diversi linguaggi non verbali. L’espressione musicale, come disciplina scolastica, valorizza una fondamentale capacità: quella che consente una maggiore comprensione della realtà e dei vissuti personali. L'obiettivo è quello di costituire, nel tempo, l'orchestra di Istituto curando anche la collaborazione con gli altri percorsi ad indirizzo musicale attivi nel territorio, per esempio quello presente presso l’I.C. “Carini Calderone-Torretta”, nell’ottica della creazione di un’orchestra degli Istituti scolastici del Comune di Carini».