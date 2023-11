"Avevo già deciso": la storia della prima guerra di mafia, a sessant'anni dalla strage di Ciaculli del '63

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sessant’anni fa la Strage di Ciaculli È il 30 giugno del 1963 quando in una borgata di Palermo un’Alfa Romeo imbottita di tritolo esplode uccidendo sette uomini dello Stato: quattro carabinieri, due artificieri e un maresciallo di Polizia. Le dinamiche che portarono a quella strage, poco conosciuta e ancora meno raccontata, ora trovano spazio nelle pagine del romanzo “Avevo già deciso” di Mariaelena Porzio (Gaspari Editore). Il contesto storico degli anni ‘60, all’interno del quale si muovono i due protagonisti, è quello di un paese che dopo due guerre mondiali si sta risollevando. I flussi migratori verso nuovi continenti lasciano il posto a spostamenti più circoscritti, la gente abbandona le campagne e cerca lavoro in città, ovunque c’è una grandissima richiesta di alloggi. A Palermo la mafia intercetta questo bisogno prima dello Stato e nel 1963 l’assessore ai lavori pubblici Vito Ciancimino distribuisce oltre quattromila licenze ad abbattere e a ricostruire. Per le strade della città scoppia la prima guerra di mafia tra le famiglie che devono spartirsi le concessioni e che lo fanno a colpi di agguati, sparatorie, esplosioni. Questa espansione edilizia dissennata e abnorme passerà alla storia come il “Sacco di Palermo”. E Roma? Roma è lontana. In Parlamento pochi hanno il coraggio di pronunciare la parola mafia: il mondo politico, la magistratura, le forze dell’ordine e persino le gerarchie ecclesiastiche continuano a negare l’esistenza di un’organizzazione mafiosa. Non esiste il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (bisognerà attendere ancora vent’anni prima che venga introdotto nel Codice Penale) e benchè i due protagonisti abbiano intuito il funzionamento e le dinamiche della mafia, non hanno strumenti sufficienti per combatterla. Per l’Italia la strage di Ciaculli segna un punto di non ritorno: la notizia dell’esplosione farà il giro del mondo, i giornali titoleranno “Palermo come Chicago!” e ai funerali delle vittime parteciperà l’intera città. La gente scese in strada indignata e sconvolta e lo Stato per la prima volta prese coscienza del fenomeno mafioso, che finalmente diventò un problema nazionale. Colta l’ondata di sdegno dell’opinione pubblica, il Parlamento mise in moto la Commissione Parlamentare Antimafia, istituita pochi mesi prima, ma di fatto non operativa. Cinque giorni dopo la strage i membri vennero convocati e iniziarono a lavorare. Ancora oggi la Commissione viene riconfermata a ogni nuova legislatura per studiare e combattere un fenomeno che, come diceva Giovanni Falcone “come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà una fine”. Della Commissione negli anni hanno fatto parte anche Pio La Torre e Cesare Terranova, brutalmente uccisi nella seconda guerra di mafia che scoppierà negli anni ‘80, con l’ascesa dei corleonesi. Ma questa è un’altra storia.