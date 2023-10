Autovelox nelle strade statali e nelle autostrade siciliane, ecco dove saranno piazzati

Dove saranno sistemati autovelox, telelaser e trumcam in Sicilia? La polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade interessate dai controlli durante la settimana da lunedì 23 ottobre fino a domenica prossima, 29 ottobre. L’obiettivo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori presso le strade a scorrimento veloce presenti sull’Isola.

Come sempre gli automobilisti sapranno quando (il giorno ma non l'orario esatto) e dove (la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli autovelox. Ecco nel dettaglio dove saranno posizionati gli autovelox in Sicilia.

Oltre agli autovelox, installati su diverse strade statali e autostrade anche telelaser e trumcam. L’obiettivo è la prevenzione e il monitoraggio. Interessate in particolar modo la A20 Palermo-Messina e la A19 Palermo-Mazara.

L'elenco completo delle strade coinvolte