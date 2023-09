Autovelox nelle strade statali e nelle autostrade siciliane, ecco dove saranno piazzati

Dove saranno sistemati gli autovelox mobili in Sicilia? La polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade interessate dai controlli durante la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 settembre. In particolare lunedì ci saranno numerosi controlli lungo le autostrade. Come sempre gli automobilisti sapranno quando (il giorno ma non l'orario esatto) e dove (la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli autovelox. Ecco nel dettaglio dove saranno posizionati gli autovelox in Sicilia.

Oltre agli apparecchi mobili, installati su diverse strade statali e autostrade anche telelaser e trumcam. L’obiettivo è la prevenzione e il monitoraggio. Interessate in particolar modo la Palermo-Mazara e la Palermo-Catania.

Tutte le strade coinvolte