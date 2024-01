Autovelox alla Stazione e multe a gogò, il capo dei vigili: "Al via controlli a rotazione anche nelle periferie"

Trenta agenti della polizia municipale di Palermo sono stati impegnati questa mattina in un'operazione di controllo del territorio nella zona di corso Tukory. Nel mirino violazioni del codice della strada, venditori ambulanti senza licenza e attività commerciali. "Nell’assumere l’oneroso incarico di comandante - ha dichiarato il comandante dei vigili, Angelo Colucciello - ero ben conscio di ciò che avrei trovato e che affronto con serenità e col bagaglio di esperienze. La polizia municipale non può non rispondere fattivamente alle giuste esigenze dei cittadini, che chiedono soprattutto certezza delle regole e rispetto reciproco; si imposteranno i servizi in maniera tale da sfruttare al meglio le risorse disponibili, di modo che in ogni singola attività verrà coralmente applicata la legge in ogni sua sfumatura. Nell’intervento di via Tukory grande attenzione è stata posta nel controllo dei veicoli abbandonati o non in regola con l’assicurazione e si è controllato anche lo stato dell’igiene dei luoghi, facendo intervenire Rap per la rimozione dei rifiuti ingombranti individuati".

"Così il personale di polizia stradale - ha proseguito - è stato affiancato dai colleghi che si sono occupati di polizia urbana e commerciale e dagli specializzati in veicoli abbandonati, mentre il personale del gruppo che controlla la velocità-autovelox per questa mattina ha effettuato controlli sui veicoli elettrici e motocicli. E' mio intendimento continuare ad applicare questo modus operandi per concentrare le risorse e dare concreti riscontri ai nostri concittadini, a rotazione, in tutti gli ambiti urbani, non trascurando affatto le periferie e le borgate storiche marinare".

Sull'operazione in corso Tukory è arrivato anche il commento del vicepresidente vicario del consiglio comunale, Giuseppe Mancuso: "Grande apprezzamento per le operazioni intraprese dalla polizia municipale di Palermo finalizzate al controllo del territorio, contrasto del degrado urbano, repressione della sosta selvaggia. Così la polizia municipale sta rispondendo alle attese da parte di tanti cittadini palermitani che amano l'ordine e il rispetto delle regole affinché la nostra città da questo punto di vista sia resa più vivibile. L'aspettativa è che questo evento non sia isolato, ma che i controlli siano estesi in tutto il territorio della città di Palermo comprese le periferie spesso dimenticate".