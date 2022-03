Autovelox e telelaser, controlli nelle strade palermitane: ecco l'elenco

Proseguono, anzi vengono intensificati, i controlli elettronici intensificati su diverse strade cittadine a rischio incidenti per l'alta velocità. Lo fanno sapere dagli uffici della polizia municipale.

Ecco quali strade saranno oggetto dei controlli nel periodo compreso dal 28 marzo a domenica 3 aprile nell'ambito della sicurezza stradale secondo il piano disposto dal Nucleo controllo velocità della polizia municipale: viale Regione Siciliana Nord Ovest, carreggiata centrale direzione Trapani all'altezza di via Sardegna.

Previsti box fissi in viale Regione Siciliana Nord Ovest carreggiata centrale direzione Catania di fronte al civico 3666, nei pressi del Lidl; viale Regione Siciliana Sud Est carreggiata centrale all'altezza della prima rampa dello svincolo Bonagia direzione Catania; viale Regione Siciliana Sud Est carreggiata centrale all'altezza della prima rampa dello svincolo Bonagia direzione Trapani.

Postazioni mobili (rilevazione con telelaser): viale Regione Siciliana Nord Ovest carreggiata laterale direzione Trapani, viale Regione Siciliana Nordo Ovest carreggiata laterale direzione Catania; viale Ercole, via Libertà, viale Diana, viale Croce Rossa, viale del Fante. Previsto l'appostamento mobile in viale Michelangelo, viale Diana, viale Ercole, via Lanza di Scalea, viale Olimpo e via Ernesto Basile.