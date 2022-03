Autovelox, aumentano i controlli nelle strade palermitane: ecco l'elenco

Da lunedì 14 marzo scatteranno controlli elettronici intensificati su diverse strade cittadine a rischio incidenti per l'alta velocità. Lo fanno sapere dagli della polizia municipale.

Ecco quali strade saranno oggetto dei controlli nel periodo compreso dal 14 marzo a domenica 20 marzo nell'ambito della sicurezza stradale: viale Regione Siciliana Nord Ovest, carreggiata centrale direzione Trapani all'altezza di via Sardegna; previsti box fissi in viale Regione Siciliana Nord Ovest carreggiata centrale direzione Catania di fronte al civico 3666, nei pressi del Lidl; viale Regione Siciliana Sud Est carreggiata centrale all'altezza dello svincolo Bonagia direzione Catania; viale Regione Siciliana Sud Est carreggiata centrale all'altezza dello svincolo Bonagia direzione Trapani.

Postazioni mobili (rilevazione con telelaser): viale Regione Siciliana Nord Ovest carreggiata laterale direzione Trapani, viale Regione Siciliana Nordo Ovest carreggiata laterale direzione Catania; viale Ercole, via Libertà, viale Diana, viale Croce Rossa, viale del Fante. Previsto l'appostamento mobile in viale Michelangelo, viale Diana, viale Ercole, via Lanza di Scalea, viale Olimpo e via Ernesto Basile.