Primo fine settimana di esodo estivo, Anas: "Traffico intenso su Palermo-Catania e Palermo-Mazara"

Nell'ultimo fine settimana di luglio, scatta il primo esodo estivo e l'Anas prevede traffico intenso e bollino rosso per diverse autostrade, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio. In Sicilia, in particolare, saranno interessate dal traffico per l'A19 Palermo - Catania, l' A29 Palermo-Mazara del Vallo, la tangenziale ovest di Catania e loro diramazioni e raccordi, ovvero A29dir Alcamo - Trapani, A29 diramazione per Punta Raisi, A18 diramazione di Catania.

L'Anas ricorda che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, sabato 29 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 16 dalle 7 alle 22. Le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2023.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali: Vai (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; app "Vai" di Anas, scaricabile gratuitamente in App store e in Play store; Cciss Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico; Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.