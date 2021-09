Nuovo asfalto tra Palermo e Villabate, ultimati gli interventi in autostrada

Dagli uffici Anas spiegano: "Si tratta di una pavimentazione di tipo drenante che, in caso di pioggia, consente un notevole miglioramento delle condizioni di marcia in ordine a sicurezza e comfort"

Sono stati ultimati oggi, con una settimana di anticipo rispetto a quanto preventivato in precedenza, gli interventi di pavimentazione sull’autostrada A19dir, tra Palermo e Villabate. "La nuova pavimentazione - spiegano dagli uffici Anas - è di tipo drenante che, in caso di pioggia, consente un notevole miglioramento delle condizioni di marcia in ordine a sicurezza e comfort".

"I lavori - dicono dall'Anas - sono stati eseguiti con turnazione h24, al fine di limitarne al massimo la durata e i conseguenti disagi. La successiva posa della nuova segnaletica orizzontale, invece, avrà luogo esclusivamente in orario notturno".