Autostrada A20 Palermo-Messina, riapre il tratto compreso tra Cefalù a Buonfornello

Riapre questo fine settimana il tratto compreso tra Buonfornello e Cefalù sull'autostrada Palermo-Messina. Sono infatti stati completati gli interventi di riqualificazione e l’integrazione dei sistemi di sicurezza stradale nel tratto autostradale compreso tra il Km 177+125 e il Km 180+250 dell’autostrada A20 Messina Palermo in direzione Palermo. Si tratta di circa 3 chilometri di autostrada impegnata finora da interruzioni e limitazioni di carreggiata con doppio senso di circolazione.

Un altro importante tassello per completare i lavori di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A20 Messina-Palermo gestita dal Consorzio per le Autostrade Siciliane di Messina e la cui direzione dei lavori è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Volo Ingegneria e Antoma con direttore dei lavori l’ingegnere Salvatore Volo. "Si tratta di un intervento estremamente importante - si legge in una nota - per l’innalzamento dei livelli di sicurezza che interessa un tratto autostradale complesso caratterizzato dalla presenza di 14 viadotti di notevole altezza e che collega il capoluogo siciliano con la nota località turistica di Cefalù interessata nel periodo di agosto da un traffico considerevole dovuto anche all’esodo e al controesodo estivo".

Dopo mesi di chiusura della tratta autostradale dovuti all’esecuzione degli interventi di stabilizzazione a cemento e consolidamento dei rilevati autostradali con l’impiego di terre rinforzate, si è proceduto con la sostituzione delle barriere di sicurezza stradale introducendo dispositivi di ritenuta a elevato livello di contenimento per garantire la sicurezza degli utenti in caso di fuoriuscita. "Sono stati mesi di lavoro impegnativo per il Consorzio Stabile Sac Costruzioni di Benevento - continua la nota - impresa specializzata nel settore che realizza e posa barriere di sicurezza; in questi giorni di caldo torrido sono andate avanti le lavorazioni di completamento necessarie per la riapertura della tratta, rispettando le tempistiche imposte da Consorzio per le Autostrade Siciliane e dal direttore dei lavori Salvatore Volo, dottore di ricerca in ingegneria delle infrastrutture viarie, che ha supervisionato quotidianamente con l’ausilio della squadra dell’ufficio Direzione Lavori, l’andamento dei lavori".

Dopo la pausa estiva saranno eseguiti tutti gli interventi di consolidamento e ripristino dei cordoli degli impalcati dei viadotti, per i quali è stata proposta dal Consorzio Stabile Sac Costruzioni una soluzione che prevede la velocizzazione della posa delle barriere di sicurezza e l’esecuzione delle lavorazioni direttamente dall’impalcato senza l’ausilio di ponteggi che dovrebbero realizzarsi a quote particolarmente elevate, migliorando così anche la sicurezza dei lavoratori e velocizzando le operazioni. L’importo totale degli interventi di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza stradale della tratta della autostrada A20 da Cefalù a Buonfornello, in entrambe le direzioni di marcia, ammonta a circa 14 milioni di euro e dovrebbe completarsi entro il 2023 consegnando agli utenti e alla Sicilia una tratta ammodernata conforme agli elevati standard di sicurezza richiesti dalle normative cogenti.