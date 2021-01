Autostrade più sicure: nuovi limiti di velocità nelle gallerie della Palermo-Messina

Novità per chi percorre l'autostrada A20 Palermo-Messina e la A18 Messina-Catania. In conformità alla direttiva di sicurezza della Commissione Europea che riguarda le gallerie autostradali superiori ai 500 metri di lunghezza, adesso anche su cinque tunnel della A18 e diciotto della A20 vige il limite di velocità di 80 km/h, il divieto di sorpasso e l’obbligo di distanziamento minimo di 100 metri tra i veicoli in transito.

Autostrade Siciliane ha reso noto di "avere già provveduto ad apporre la nuova segnaletica agli imbocchi al fine di ricordare ai conducenti in transito i nuovi obblighi e le nuove limitazioni. Tali misure di sicurezza si aggiungono ai sette presidi dei vigili del fuoco, dislocati in corrispondenza di alcune stazioni di pedaggio e in prossimità delle gallerie con lunghezza superiore a 3.000 metri, attivi h 24 e sette giorni su sette, pronti ad intervenire in caso di necessità con mezzi antincendio adeguatamente equipaggiati".