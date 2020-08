Auto in fiamme sulla Palermo-Mazara, traffico in tilt

Un'auto in fiamme, per causa da accertare, e tanti automobilisti incolonnati. Ecco la situazione lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara, nella corsia in direzione Palermo all'altezza della galleria di Isola. Si è alzata anche una densa nube di fumo, ben visibile a distanza. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Non risultano feriti. Il traffico è andato in tilt e si sono create lunghe code.

