VIDEO | Tir ribaltato sulla Palermo-Catania: le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco

E' successo stamattina all'altezza di Buonfornello. L'autoarticolato è uscito fuori strada, bloccando la carreggiata dell'A19 in direzione Catania, per scansare un mezzo dell'Anas fermo per un cantiere