I lavori sulla A19, consegnate rotatorie allo svincolo di Bagheria: "Tempi rispettati"

Traffico più snello allo svincolo di Bagheria dall'autostrada A19. Almeno questo è l'auspicio del Comune, con l'apertura di due rotatorie. Presenti all'inaugurazione il primo cittadino Filippo Tripoli, diversi membri della Giunta, il presidente del Consiglio comunale, Michele Sciortino, alcuni consiglieri comunali e l'ex sindaco Patrizio Cinque.

Lo svincolo autostradale era chiuso dal 17 agosto per permettere il completamento di questa tranche di lavori. Alcuni interventi, precisano dal Comune, sono ancora in Sono state realizzate due rotatorie, 5 uscite per ciascuna, per 1.143.707,50 euro per realizzarlo. A eseguire i lavori la ditta D.E.G. s.r.l di Mussomeli (CL).

Il Comune spiega che "il progetto, in alcune parti rivisto su indicazioni dell’Anas, risale al 2005 ed è realizzato con fondi comunali grazie all’approvazione del bilancio previsionale 2018, per un costo totale di 1.143.707,50 euro, per effetto di un ribasso del 38,1908% sull’importo a base d’asta pari a 1.740.365 euro, e grazie ad un muto contratto dall’amministrazione comunale. Le due rotatorie sono una a monte e una a valle dell’autostrada. La vera novità, oltre alle rotatorie, sarà che si eviteranno i punti di conflitto in entrata ed in uscita che si verificano oggi. In questo modo si intercettano e anticipano i flussi di traffico riducendo il numero dei veicoli che confluiscono in un unico punto".

"Molti dicevano che non saremmo riusciti a rispettare i tempi - sottolinea il sindaco Tripoli - . Invece lo abbiamo fatto. I lavori stanno continuando per l'aggancio con la bretella per la Maremonti, e poi il prossimo appuntamento è la riapertura per chi esce dalla direzione Catania verso Bagheria".