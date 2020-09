Autostrada A19: lo svincolo di Bagheria può riaprire, ma i lavori non sono ancora finiti

Riaprirà domani, alle 19, lo svincolo di Bagheria dell'autostrada Palermo-Catania. Eseguiti i lavori alle rotatorie, che sino a qualche giorno fa hanno bloccato l'ingresso in città.

"E' stata completata la rotatoria a monte dell'autostrada: i tempi sono stati rispettati e abbiamo cercato di ridurre più possibile i disagi per i cittadini, che ringraziamo per la pazienza", dice il sindaco Filippo Maria Tripoli, che interverrà all'inaugurazione assieme l'ex sindaco Patrizio Cinque. La precedente amministrazione comunale di Bagheria aveva infatti appaltato i lavori di ampliamento.

Sebbene i lavori debbano continuare, l'Anas aveva prolungato il periodo di chiusura per realizzare subito la rotatoria a valle dello svincolo e l’ammodernamento della rete elettrica da parte di Enel in modo da non creare disagi al traffico nel momento della ripresa delle scuole. In questa occasione la ditta che ha eseguito i lavori consegnerà il completamento delle rotatorie dello svincolo autostradale.