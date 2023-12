Autostrada Palermo-Catania, nuovo impianto di illuminazione a led nello svincolo di Altavilla

Si sono concluse le attività di installazione del nuovo impianto di illuminazione nello svincolo di Altavilla Milicia, al chilometro 11,500 dell’autostrada A19 Palermo-Catania. "L’intervento - spiega l'Anas in una nota - si colloca nell’ambito del più ampio programma di “relamping” in corso lungo l’autostrada, che prevede la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a vapori di sodio con corpi illuminanti a led, di maggiore efficienza che si traduce in maggiore risparmio energetico".

Le stesse attività sono attualmente in corso di esecuzione nello svincolo di Termini Imerese, al chilometro 25,700, e di prossimo avvio nello svincolo di Casteldaccia, al chilometro 9.